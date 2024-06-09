Kartal Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, Marmara Belediyeler Birliği ve İstek Özel Uluğbey Okulları öğrencilerinin destekleriyle ’Çevre Haftası’ kapsamında Kartal sahilinde geniş katılımlı bir temizlik etkinliği düzenledi.

Etkinlik, doğaseverlerin ve gönüllülerin yoğun katılımıyla gerçekleşti. Kartal Belediyesi tarafından doğayı koruma bilinci oluşturmak ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak amacıyla her yıl çeşitli etkinliklere sahne olan “Türkiye Çevre Haftası” bu sene; 3-8 Haziran tarihleri arasında dört gün süren bir organizasyonla kutlandı. Çevre bilincinin geliştirilmesi, doğal kaynakların korunması, iklim değişikliği ve sıfır atık konularında ortaya koyduğu çevreci politika, proje ve hizmetlerle fark oluşturan Kartal Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, doğal kaynakların giderek azaldığı ve çevre kirliliğinin arttığı günümüzde, çevreyi ve doğayı korumanın önemini, düzenlediği etkinliklerle kutladı.

Söz konusu etkinlikler kapsamında ‘8 Haziran Marmara Denizi Günü’nde, Kartal Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, Marmara Belediyeler Birliği ile İstek Özel Uluğbey Okulları öğrencilerinin destekleriyle dalgıçlar eşliğinde denizaltı dip temizliği çalışması ve çevre temizliği yapıldı. Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Dr. Dilek Kars, Kartal Belediyesi Başkan Vekili Olcay Özgön, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Av. Hayri Doğruyol, meclis üyeleri, birim müdürleri ve mahalle muhtarları da sahil temizliğinde doğaseverlere eşlik etti.

Etkinlikte, dalgıçlar denizin dibine dalarak deniz tabanına batmış çöpleri toplarken, sahil boyunca gönüllüler sahil kordonunda kapsamlı bir temizlik çalışması gerçekleştirdi. Dalgıçlar, deniz dibinden plastik şişeler, teneke kutular ve diğer atık maddeleri toplayarak Marmara Denizi ve çevreye olan duyarlılıklarını gösterdi. Sahilde toplanan atıklar, geri dönüşüm ve uygun bertaraf için ayrıştırıldı.

“Gelecek nesillere yaşanabilir bir çevre miras bırakma amacımız var”

Kartal Belediyesi Başkan Vekili Olcay Özgön etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, “Bu tür etkinlikler, çevre bilincini artırmak ve toplumsal duyarlılığı yükseltmek için büyük önem taşıyor. Marmara Belediyeler Birliği ve İstek Özel Uluğbey Okulları öğrencilerinin desteğiyle gerçekleştirdiğimiz bu temizlik çalışması, gelecek nesillere daha temiz ve yaşanabilir bir çevre bırakma amacımızın bir parçasıdır” dedi.

Etkinliğe katılan İstek Özel Uluğbey Okulları öğrencileri, çevreye duyarlılıkları ve doğa sevgileri ile dikkat çektiler. Öğrenciler, ellerine eldivenlerini takarak sahilde çöpleri topladı ve çevre bilincinin yaygınlaşması için diğer katılımcılara örnek oldu. Çevre Haftası boyunca her gün Kartal’ın çeşitli bölgelerinde doğa ile iç içe etkinlikler gerçekleştiren Kartal Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, katılımcılardan tebrik ve teşekkür aldı. Son olarak denizin dibinden dalgıçlar tarafından çıkartılan çöpler Kartal Belediyesi Su Sporları Merkezi’nde toplanarak geri dönüşüm için ayrıştırılmaya gönderildi.