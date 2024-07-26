Kartal’da elinde bıçak bulunan madde bağımlısı bir şahıs, polisten kaçarak çöp konteynerine saklandı. Polisin ikna ederek gözaltına aldığı şahsın, ‘ablamı taciz ettiler, video çektiler’ demesi dikkat çekti.

Olay, geçtiğimiz gün Kartal’da meydana geldi. İddiaya göre, madde bağımlısı bir şahıs elinde bıçakla sokakta yürüdüğü sırada polis ekiplerini gördü. Bunun üzerine bir çöp konteynerine saklandı. Durumu fark eden polis ekipleri, elinde bıçak bulunan ve çöp konteynerine saklanan şahsı ikna etmeye çalıştı. Bir süre sonra teslim olan şahıs polis ekiplerince gözaltına alındı. Şahsın konteynerde saklandığı sırada polise, “ablamı taciz ettiler, video çektiler’ demesi dikkat çekti. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.