Ramazan ayının başlamasıyla birlikte ilçe genelinde kapsamlı bir hazırlık sürecini tamamlayan Kartal Belediyesi, ilk iftar programında yoğun katılıma ev sahipliği yaptı. Koşuyolu Kalp Hastanesi Otoparkı ile Yalı Yunus Topselvi Kültür Merkezi Taziye Evi gibi merkezlerde kurulan sofralar, Kartallıların bir araya gelmesine vesile olurken; Ramazan'ın paylaşma ve dayanışma geleneği bu yıl da güçlü şekilde yaşatıldı.

Ramazan'ın ilk iftarını Koşuyolu Kalp Hastanesi'ndeki iftar sofrasında komşularıyla birlikte yapan Başkan Gökhan Yüksel, Yüksel, 'Kartal'da kurduğumuz her sofra, sosyal belediyeciliğin somut hâlidir; dayanışmayı yalnızca sözle değil, aynı masada yan yana gelerek büyütüyoruz.' mesajını verdi. Koşuyolu Kalp Hastanesi Otoparkı'nda kurulan sabit iftar ve sahur alanı; özellikle hasta yakınları, sağlık çalışanları ve iftar saatinde evine yetişemeyen vatandaşlar için önemli bir buluşma noktası oldu. Kartal Belediyesi personeli tarafından özenle hazırlanan iftar menüleri, düzenli organizasyon ve titiz bir planlamayla vatandaşlara hizmet verdi.

İftar öncesinde çadır alanını ziyaret eden Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, masaları tek tek dolaşarak vatandaşlarla sohbet etti, Ramazan ayını tebrik etti ve taleplerini dinledi. Ezanın okunmasıyla birlikte komşularıyla aynı sofrada buluşan Başkan Yüksel, Ramazan'ın toplumsal dayanışmayı güçlendiren yönüne dikkat çekti. Başkan Yüksel konuşmasında, 'Belediyecilik yalnızca altyapı hizmeti üretmek değildir; kentte yaşayan herkesin aynı duyguda, aynı zeminde buluşabileceği alanlar oluşturmaktır. Ramazan sofralarımız da bu anlayışın bir parçası olmuştur, olmaya da devam edecektir. Kartal'da kurduğumuz her sofra, sosyal belediyeciliğin somut halidir; dayanışmayı yalnızca sözle değil, aynı masada yan yana gelerek büyütüyoruz' ifadelerini kullandı.

Taziye Evi'nde de Kartallılar aynı sofrada

Kartal Belediyesi'nin bir diğer sabit iftar noktası olan Yalı Yunus Topselvi Kültür Merkezi bünyesindeki Taziye Evi'nde de vatandaşlar yine aynı sofrada buluştu. Uzun masaların yan yana kurulduğu alanda ezan öncesi sessiz bir bekleyiş hâkim olurken, aileler ve komşular birlikte iftar saatini bekledi. İftarlıkların dağıtılmasıyla birlikte paylaşılan iftar sofrası ve edilen sohbetler, Taziye Evi'ni Ramazan'ın manevi atmosferini yansıtan sıcak bir buluşma mekânına dönüştürdü.

İftar vaktinde sıcak çorba ikramı

Sabit iftar noktalarının yanı sıra belediye ekipleri, iftar saatinde yolda olan vatandaşları da unutmadı. Metro ve Marmaray gibi yoğun toplu taşıma noktalarında konumlandırılan mobil ikram araçlarıyla sıcak çorba dağıtımı gerçekleştirildi. İş çıkışı evine yetişmeye çalışan vatandaşlara iftar vaktinde yapılan ikramlarla Ramazan'ın paylaşma kültürü Kartal'ın sokaklarına taşındı.