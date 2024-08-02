Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Kartepe Skate Park’ta incelemede bulundu.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Fatih Sultan Mehmet Mahallesi’nde yapımı tamamlanan Kartepe Skate Park’ta son çalışmaları yerinde inceledi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığınca inşa edilen skate park, güvenlik bölümüyle birlikte geniş alana sahip. Gençlerin tehlikesiz ve güven içinde kaykay yapma keyfini yaşamasını amaçlayan büyükşehir, alana tek kulvarlı 4 rampadan oluşan skate park inşa etti.

Kartepe Skate Park’ta incelemelerde bulunan Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Gençler, az kaldı. Heyecanla beklediğiniz kaykay park için son dokunuşlar. Kartepe Kent Çarşı’sı karşısında bulunan parkımız kısa sürede gençlerimizin hizmete açılacaktır” açıklamasında bulundu.