Kocaeli’nin önemli turizm destinasyonlarından Kartepe’de yollar kışa hazırlanıyor.

Kartepe Belediyesi; kayak pistleri, doğal güzellikleri ve ormanlarıyla konuklarına doğayla baş başa kalma imkanı sunan ilçede, kış hazırlığına başladı. Belediye ekipleri hafta içi ve hafta sonu çalışarak Maşukiye ve Uzuntarla mahalleleri arası ulaşımı kolaylaştıracak yeni bağlantı yolunun çalışmalarını tamamladı. Maşukiye ve Uzuntarla mahalleleri bağlantı yollarından 670 metre uzunluğunda 6 metre genişliğinde 403. Sokağa 910 ton, 460 metre uzunluğunda 6 metre genişliğinde 404. Sokağa 610 ton, 350 metre uzunluğunda 6 metre genişliğinde Akgün Sokağa 470 ton olmak üzere toplam 1480 metre uzunluğundaki sokaklara 1990 ton binder asfalt serimi yapıldı. Çalışmaların tamamlanması ile toplam 2500 ton asfalt kullanılacak.

İstasyon Mahallesi Tuncer Sokak’ta da ekipler çalışmalarına hızla devam ediyor. 240 metre uzunluğunda 6 metre genişliğinde ki Tuncer Sokağa 290 ton binder asfalt seriminde sona gelindi.

Çalışmaların devam edeceğini söyleyen Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Maşukiye ve Uzuntarla mahallelerimiz arası ulaşımı kolaylaştıracak yeni bağlantı yolumuzun çalışmalarını tamamladık. Bugünkü asfalt seriminin ardından kullanımınıza sunacağız. İstasyon Mahallesi’nde yapılan çalışmalarda da sona gelindi. Kartepe’mizin yollarını güzelleştirmeye, yollarımızı sıcak asfaltla buluşturmaya devam ediyoruz. İlçemiz için hayırlı olsun" dedi.