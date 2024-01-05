Kartepe’de 2023 yılında 995 çift dünyaevine girdi.

Nikah cemiyetleri, Kartepe Belediyesi Acısu Kültür Merkezi, Ataevler Kültür Merkezi, Derbent Kültür Merkezi, Hasan Yılmaz Kültür Merkezi, Suadiye Kültür Merkezi, Uzunçiftlik Kültür Merkezi, Uzuntarla Kültür Merkezi, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi, Hergeleci İbrahim Er Meydanı ve Eşme sahilinde ki açık alanda gerçekleştirildi. 2023 yılında Kartepe’de 995 çift mutluluğa "evet" dedi.

Mutlu bir yuva kurmak için Kartepe Belediyesi’ne başvuran çiftleri Belediye Başkanı Mustafa Kocaman da yalnız bırakmadı. Vatandaşların davetlerine icabet ederek bu mutlu günlerinde yanlarında olan Kocaman, çiftlerin kimi zaman nikahlarını kıyarken, kimi zaman da nikahlarına şahitlik etti.