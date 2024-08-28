Kartepe Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen ve yaz ayı boyunca 15 günde bir gösterime giren yazlık sinema günlerinde "Aslan Hürkuş 3: Anka Adası" animasyon filmi çocuklarla buluştu.

Kartepe Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen Yazlık Sinema Günleri, "Aslan Hürkuş 3: Anka Adası" animasyon filmiyle devam etti. Ertuğrulgazi Mahallesi Kanal Park’ta gösterilen filme Kartepeli aileler ve özellikle çocuklar büyük ilgi gösterdi. 2023 yapımı Aslan Hürkuş 3: Anka Adası animasyon filminin yönetmenliğini H. Sinan Güngör, Halil Öztürk, Semih Turalı yaparken, senaristliğini Ali Hakan Kaya, Sinem Doğangönül yaptı. Film, Hürkuş, Aslan ve arkadaşlarının yeryüzüne düşen bir gök taşının etrafa yaydığı manyetik alanla birlikte canlanan dronlara karşı mücadelesini anlatıyor. Film, çocuk izleyicilere havacılığı ve milli teknolojiyi sevdirmek amacıyla hazırlanırken, filmde, dostluğun, cesaretin ve yardımseverliğin önemi vurgulanıyor. Çocuklara iyi seyirler dileyen Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, “Bu film, çocuklara havacılık ve milli teknolojiye olan ilgiyi artırmak için özel olarak tasarlanmış bir yapımdır. Dostluk, cesaret ve yardımseverlik gibi evrensel değerleri de ön plana çıkartan film çocuklarımızı eğlendirirken öğretiyor” açıklamasında bulundu.