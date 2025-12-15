Belediye bünyesinde tamamen ücretsiz olarak gerçekleştirilen kurslarda; karate, boks, güreş, halk oyunları, cimnastik ve futbol branşlarında uzman eğitmenler tarafından dersler veriliyor. Çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimlerine katkı sağlamayı hedefleyen projede, sporcular temel teknik eğitimlerin yanı sıra turnuvalara hazırlanarak müsabaka deneyimi de kazanıyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, projenin amacının çocukları kötü alışkanlıklardan uzak tutmak, sosyalleşmelerini sağlamak ve disiplin ile takım ruhunu aşılamak olduğu belirtildi.