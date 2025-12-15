Ömer Osman Çağlayan Ortaokulu'nda okul bahçesinde toplanan öğrencilerden Muhammet K'nın(11), Okul Müdürü Mustafa Çevik tarafından ittirilerek yere düşürülmesine ait görüntülerin yayınlanması büyük infiale neden olmuştu.

Görüntülerin yerel basın kanallarında yayınlanmasından Ömer Osman Çağlayan Ortaokulu Aile Birliği yazılı bir açıklama yaptı. İnegöl İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından soruşturma açılan okul müdürü Mustafa Çevik'e sahip çıkılan yazılı açıklamayı Hasret İşçen yaptı.

Okul Aile Birliği Başkanı Hasret İşçen gazetemize yaptığı açıklamada, "Müdürümüz Mehmet Çevik, okulumuza görevlendirileli 3.5 ay olmasına rağmen görünür bir şekilde çok büyük çalışmalar yaptı. Öğretmene, öğrenciye hatta biz velilere değer verdi. Öğrencimizin başarısını arttırmak için toplantıdan toplantıya koştu, okul tarihimizde ilk kez bir psikolog bile getirdi. Öğrencinin hatasını uyarayım derken sırasına gönderirken çocuk yere düştü. Olay bundan ibaret. Müdürümüzü kimse harcayamaz laf söyleyemez. Biz müdürümüzden razıyız, Allah onu bu iftiradan korusun, sıkıntılardan kurtarsın . Keşke basınımız bu konuyu araştırıp işin iç yüzünü öğrenip paylaşsaydı" dedi.

Kaynak: ALEYNA BERFE KURT