Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri düzenli olarak yaptığı denetimlerde, pazar yerlerinde hijyen kurallarına uyulup uyulmadığını, terazilerin doğruluğunu, tezgâh düzenlerini ve fiyat etiketlerini kontrol ediyor. Ayrıca pazarcı esnafına tüketici hakları ve belediye mevzuatı hakkında bilgilendirmeler yapılıyor. Denetimlerde kurallara uymayan işletmeler hakkında gerekli uyarılar yapılırken, idari işlem uygulanıyor. Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, vatandaşların huzuru, güvenliği ve sağlıklı alışveriş ortamının korunması için denetimlerin düzenli aralıklarla devam edeceğini belirtti.

Kaynak: İHA