Kartepe Belediyesi’nin yaz etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Bir Gençlik ve Gelişim Kampı"nda kamp ateşi yandı.

Doğanın kalbi Kartepe’de düzenlenen kampta gençler unutulmaz bir deneyim yaşadı. 16-18 yaş arası 25 Kartepeli gencin katıldığı geniş kapsamlı programda; sosyal, kültürel, sportif etkinliklerin yanı sıra farkındalık eğitimleri ve bir o kadar da eğlenceli aktiviteler yer aldı. 3 gece 4 gün süren kamp, yaşamın tam içinden gençlere unutulmaz anılar bıraktı.

Kampın ilk günü Gençlerin Kartepe Belediyesi Doğal Yaşam Otelinde odalarına yerleşmeleri ve Kartepe Belediyesi hizmet birimlerini tanıma amaçlı yaptıkları ziyaretle başladı. Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman’ın da katılımıyla çevre duyarlılığı kapsamında eldivenlerini takıp çöp poşetlerini ellerine alan gençler çöp topladı. İlk günün gecesinde kamp merkezinde yakılan ateşin başında toplanan gençler, Başkan Kocaman’nın ev sahipliğinde sohbet, şarkılar, hikayeler ve oyunlarla unutulmaz keyifli bir gece yaşadı.

Gençler tezgah başına geçti

Kampın ikinci gününde sabahın erken saatlerinde Salıpazarı tezgahına geçen gençler esnaflık deneyimini yaşadı. Pazar esnafıyla birlikte halka hizmet eden, bol alışverişin gerçekleştiği etkinlikle emeğin kıymetini anlayan gençler daha sonra fabrika gezisinde üretim sürecini yakından inceleme fırsatı buldu. Strateji ve takım çalışması gerektiren renkli oyun Paintball etkinliği ile güne devam eden gençler gece de kamp ateşinin başında açık hava sinema keyfi yaşadı.

Gölün çevresinde pedal çevirdiler

Kampın üçüncü gününde Eşme’de göl bisikleti turuyla programa başlayan gençler, daha sonra sahildeki çevre ve görüntü kirliliğine yol açan atıkları topladı ve bir farkındalık etkinliğine daha imza attı. Derbent Osmanlı Günlük Yaşam Müzesinde eserleri inceleyen gençler tarihte ufak bir gezintiye çıktı. Daha sonra o yolculuğa Kartepe Teleferiğinde devam ettiler. Duygusal ve anlamlı bir deneyimle devam eden etkinlikte Huzurevi ziyareti gerçekleştirildi. Bu ziyaretle gençler kuşaklararası iletişimi güçlendirme ve yaşlılara saygı konularında önemli bir farkındalık kazandı. Çınarlarla sohbet eden, onların yaşam tecrübelerini dinleyen gençler yaşlıların kalplerini ısıttı. Program daha sonra kişisel gelişim etkinliği ve dart turnuvasıyla devam etti. Kamp ateşinin yakılmasıyla birlikte gençler kareoke yaptılar ve günü bitirdiler.

Son günde heyecanlı aktiviteler

Kampın son gününde esnaf ziyaretlerinde kısa süreli mesai yaparak farklı iş kollarında satışlar gerçekleştiren gençler, günün devamında ATV safari turu, zipline ve dev salıncak ile heyecanlı dakikalar yaşadı. Kampın son gününün akşamında da hem mutlu hem de hüzünlü bir veda yaşandı. Yeni tecrübeler kazanırken farklı deneyimler yaşayan gençler, dolu dolu, eğitici, öğretici, eğlenceli ve çok keyifli bir kamp programı yaşadıklarını, unutulmaz anılar biriktirdiklerini ifade ederek, Başkan Kocaman ve ekibine teşekkür etti.

"Beklediğimizden daha keyifli geçti"

Her zaman olduğu gibi kamp boyunca da gençlerle bir arada olmaya çalışan Başkan Kocaman ilki tamamlanan kamp hakkında, "Gençlerimizin sosyal ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla düzenlediğimiz bu kamp, beklediğimizden daha keyifli geçti. Kamp boyunca edindikleri deneyimlerle kendilerini geliştirmeleri ve güzel anılar biriktirmeleri bizler için büyük mutluluk kaynağı oldu. Çocuklarımın gözlerindeki ışık hiç sönmesin. Biz her daim Kartepeli gençler için daha çok çalışacağız" ifadelerini kullandı.