29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında Büyükşehir’in “Doğa Kocaeli” etkinliğinde Kartepe Zirve Yolu'nda yürüyen doğaseverler, Cumhuriyet coşkusunu doğanın kalbinde yaşadı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Zirve Yürüyüşü, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın ruhuna uygun, coşkulu bir etkinlikle gerçekleşti.

Doğaseverler, Samanlı Dağları’nın en yüksek noktalarından biri olan Kartepe Zirve Yolu’nda ilerleyerek bu eşsiz güzellikleri keşfetme fırsatı yakaladı. Zirvede dalgalandırılan Türk Bayrağı eşliğinde yapılan bayram kutlamaları, katılımcılara Cumhuriyet coşkusunu doğanın zirvesinde yaşattı.

BAYRAĞIMIZ KARTEPE ZİRVEDE DALGALANDI

50 doğaseverle gerçekleştirilen yürüyüş Kuzuyayla’dan başlayarak Kartepe zirvede son buldu. Yürüyüş sırasında bölgenin zengin biyoçeşitliliği hakkında detaylı bilgi verildi. Yürüyüş öncesinde katılımcılara Türk Bayrağı dağıtımı gerçekleştirildi. Toplamda 10 km yürünen parkurda Kartepe’nin doğal güzellikleri gözler önüne serildi. Zirvede açılan Türk Bayrağı eşliğinde bayram kutlamaları yapılırken, katılımcılar Cumhuriyet coşkusunu en üst noktada yaşadı.

Samanlı Dağları’nın muhteşem doğal güzelliklerini gözler önüne seren Kuzuyayla, doğaseverler için doğa turizminin önemli duraklarından biri olarak biliniyor. Kocaeli Doğa Turizm Parkurlarının başlangıç noktası olan Kuzuyayla, Boydan Boya Samanlı Dağları, Samanlı Geçişi ve Kuzuyayla-Kartepe Zirve Yolu gibi popüler rotalara ev sahipliği yapıyor.

DOĞA TURİZM PARKURLARI SİZLERİ BEKLİYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, turizmin gelişimine önem vererek, “Doğa Kocaeli’’ projesi kapsamında 106 farklı doğa turizmi parkurunu tanıtmayı ve bu alanlarda doğa turizmini canlandırmayı ve ekoturizmin gelişmesini hedefliyor. Uluslararası standartlara uygun bilgilendirme tabelaları ve işaretlemelerin yapıldığı parkurlara Wikiloc uygulamasından da kolaylıkla ulaşılabilir. Etkinlikler, “Doğa Kocaeli” sosyal medya hesaplarından duyuruluyor ve başvurular Büyükşehir Belediyesi'nin web sitesi (https://ebelediye.kocaeli.bel.tr/KulturSosyal) üzerinden gerçekleştiriliyor. Detaylı bilgi almak isteyenler, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Turizm ve Doğal Yaşam Alanları Şube Müdürlüğü'ne ulaşabilir.