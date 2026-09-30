Soruşturma, Borsa İstanbul’da bazı hisselerde fonlar ve portföy yönetim şirketleri üzerinden manipülatif işlemler yapıldığı iddiaları üzerine başlatıldı. Operasyonlar kapsamında şimdiye kadar 56 kişi tutuklanırken, SPK kararıyla 131 fonun TEFAS’taki işlemleri durduruldu. Şüphelilere ait özel jet, yat ve çok sayıda lüks araca da el konuldu.

Başsavcılığın tespitlerine göre bazı hisselerde yaklaşık 100 kata ulaşan fiyat artışları yaşandı ve bu hareketlerin olağan dışı olduğu değerlendirildi.

Son operasyonlarla birlikte fon soruşturmasında tutuklu sayısı 56’ya ulaştı. 29 Eylül’de Necmettin Enes Töbü, Kerem Lafçı, Cem Gürkan Alpay, Engin Geylan ve Yunus Caf’ın tutuklanmasıyla soruşturmadaki tutuklu sayısı 56 oldu. Soruşturma kapsamında mali hareketler, şirketler arasındaki para transferleri ve bağlantılı malvarlıklarına ilişkin incelemelerin sürdüğü öğrenildi. Soruşturmada adı geçen kişiler hakkındaki suçlamalara ilişkin nihai değerlendirme yargılama sürecinde yapılacak.