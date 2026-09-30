İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası seçimleri öncesinde çalışmalarını sürdüren Hedef 2034 ekibi, meslek komitesi adaylarıyla birlikte geniş katılımlı bir buluşma gerçekleştirdi.

Farklı sektörlerden ve meslek gruplarından isimlerin aynı karede buluştuğu toplantıda, seçim sürecinin son değerlendirmeleri yapılırken komite çalışmalarına ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

İTSO Başkan Adayı Nedim İncebay, Hedef 2034 anlayışının yalnızca bir başkanlık adaylığından değil, farklı sektörleri temsil eden güçlü bir ekip çalışmasından oluştuğunu ifade etti.

“BU YOLCULUĞU BİRLİKTE YÜRÜYORUZ”

İncebay yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

“En başından beri ortak aklı ve istişareyi merkeze alan bir anlayışla hareket ediyoruz. Burada farklı sektörlerden, farklı tecrübelerden gelen çok değerli arkadaşlarımız var. Her bir arkadaşımız kendi sektörünün sorunlarını, beklentilerini ve çözüm önerilerini bu yapıya taşıyor.”

İncebay, yeni dönemde meslek komitelerinin daha aktif ve işlevsel hale gelmesinin önemine dikkat çekerek, İTSO’nun karar süreçlerinde sektör temsilcilerinin görüşlerinden daha fazla yararlanılması gerektiğini belirtti.

HER SEKTÖRÜN SESİ MASADA OLACAK

Hedef 2034 çalışma modelinde meslek komitelerinin yalnızca seçim döneminde değil, seçim sonrasında da aktif olarak çalışması hedefleniyor.

Sektörlerin sorunlarının düzenli olarak takip edilmesi, çözüm önerilerinin oluşturulması ve ilgili kurumlarla yürütülecek çalışmaların sonuçlanıncaya kadar takip edilmesi planlanıyor.

İncebay; “Bizim anlayışımızda komiteler yalnızca isimlerden oluşan listeler olmayacak. Her komitemiz kendi sektörünün çalışma masası olacak. Sorunu belirleyecek, çözüm üretecek ve süreci birlikte takip edeceğiz.” dedi.

HEDEF 2034: ORTAK AKIL, GÜÇLÜ EKİP

Hedef 2034 ekibi, seçim sürecinin son günlerinde çalışmalarını tüm meslek gruplarıyla birlikte sürdürürken; ekip içerisinde üretimden ticarete, ihracattan hizmet sektörlerine kadar İnegöl iş dünyasının farklı alanlarından temsilciler yer alıyor.

Nedim İncebay sözlerini şöyle tamamladı:

“Bu fotoğrafta yalnızca bir seçim ekibi yok. İnegöl iş dünyasının farklı sektörlerinden gelen, şehri için sorumluluk almaya hazır insanlar var. Birlikte düşünecek, birlikte çalışacak ve İnegöl iş dünyasının geleceği için birlikte sorumluluk alacağız.”

SEÇİM 3 EKİM’DE

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Meslek Komitesi ve Meclis Üyeliği seçimleri 3 Ekim Cumartesi günü gerçekleştirilecek.

Üyeler, 09.30–17.00 saatleri arasında oylarını kullanabilecek.

