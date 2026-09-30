Sanat, spor ve medya dünyasından birçok ismin adının geçtiği uyuşturucu soruşturmasında yeni Adli Tıp sonuçları açıklandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında örnekleri alınan spor muhabiri Yağız Sabuncuoğlu’nun test sonuçlarının belli olduğu belirtildi.
AFRA SARAÇOĞLU’NUN SAÇ ÖRNEĞİNDE KOKAİN TESPİT EDİLDİ
Afra Saraçoğlu’nun saç örneğinde kokain tespit edildi. Saraçoğlu, soruşturma kapsamında daha önce yurt dışından Türkiye’ye dönüşünde İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alınmış ve biyolojik örnekleri alınmıştı.
YAĞIZ SABUNCUOĞLU’NUN TESTİ NEGATİF
Aynı soruşturma kapsamında biyolojik örnekleri alınan spor muhabiri Yağız Sabuncuoğlu’nun uyuşturucu testinin ise negatif çıktığı bildirildi.
Sabuncuoğlu, 18 Eylül’de düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınmış, İstanbul İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Adli Tıp Kurumuna götürülerek kendisinden biyolojik örnek alınmıştı.
Sabuncuoğlu daha sonra adliyeye ve mahkemeye sevk edilmeden serbest bırakılmıştı.
ARAS BULUT DA NEGATİF
Oyuncu Aras Bulut İynemli’nin uyuşturucu testinin ise negatif çıktığı bildirildi.