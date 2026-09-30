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Oyuncu Aras Bulut İynemli’nin uyuşturucu testinin ise negatif çıktığı bildirildi.

ARAS BULUT DA NEGATİF

Sabuncuoğlu daha sonra adliyeye ve mahkemeye sevk edilmeden serbest bırakılmıştı.

Aynı soruşturma kapsamında biyolojik örnekleri alınan spor muhabiri Yağız Sabuncuoğlu’nun uyuşturucu testinin ise negatif çıktığı bildirildi.

Afra Saraçoğlu’nun saç örneğinde kokain tespit edildi. Saraçoğlu, soruşturma kapsamında daha önce yurt dışından Türkiye’ye dönüşünde İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alınmış ve biyolojik örnekleri alınmıştı.

Sanat, spor ve medya dünyasından birçok ismin adının geçtiği uyuşturucu soruşturmasında yeni Adli Tıp sonuçları açıklandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında örnekleri alınan spor muhabiri Yağız Sabuncuoğlu’nun test sonuçlarının belli olduğu belirtildi.

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