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Akımın etkisiyle fenalaşan işçiye çevrede bulunanlar yardım ederken, yaralı özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Burada tedavi altına alınan işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayın ardından Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlatarak olayın nasıl meydana geldiğini belirlemek üzere inceleme başlattı.

Olay, Yenişehir ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, enerji nakil hattı çalışması yapan Emir K. (25), çalışma sırasında bir anlık dikkatsizlik sonucu elektrik akımına kapıldı.

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