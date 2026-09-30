Amerikan askerlerinin ülkeden ayrılmasıyla birlikte Irak’ta 2003 yılında başlayan ve farklı dönemlerde devam eden 23 yıllık askeri varlık dönemi kapandı.

Bağdat ve Washington yönetimleri, 2024 yılında koalisyon güçlerinin Irak’taki görevini sonlandırmak amacıyla iki aşamalı bir geçiş planı üzerinde anlaşmaya varmıştı. Bu plan kapsamında ülkede bulunan ABD güçlerinin çekilme süreci tamamlandı.

ABD, 2003 yılında Saddam Hüseyin yönetiminin devrilmesiyle sonuçlanan Irak işgalinin ardından ülkede uzun süre askeri varlık göstermiş, Amerikan askerleri 2011 yılında büyük ölçüde Irak’tan çekilmişti. Ancak DEAŞ’ın bölgede güç kazanmasının ardından ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri 2014 yılında Irak hükümetiyle işbirliği kapsamında yeniden ülkeye konuşlandırılmıştı.

DEAŞ’ın Irak’taki etkisinin 2017 yılından itibaren önemli ölçüde azalmasının ardından yabancı askerlerin ülkedeki varlığı yeniden tartışma konusu olmuştu. Washington yönetimi de 2024 yılında Irak’taki askeri misyonun sona erdirilmesine yönelik çekilme sürecini başlatmıştı.

Irak hükümeti, Amerikan güçlerinin çekilmesini ülkenin egemenliği açısından önemli bir gelişme olarak değerlendirirken, 30 Eylül’ü tarihi bir dönüm noktası olarak nitelendirdi. Çekilmenin tamamlanması dolayısıyla 30 Eylül ile 3 Ekim tarihleri arasında dört günlük resmi tatil ilan edildi.