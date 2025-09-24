Kartepe Belediyesi, Acısu Mahallesi’nde fitness, tırmanma duvarı, boks ve güreş gibi birçok spor dalının yapılabileceği çok yönlü bir kapalı spor salonu inşa ediyor. Gençlik ve Spor Bakanlığının da destekleriyle inşa edilen tesis, 3 bin 500 metrekarelik alan üzerine kuruluyor. Yaklaşık 4 metre tavan yüksekliğine sahip olacak salonun 1500 metrekaresi kapalı spor alanı olarak tasarlandı.

İnşaat alanında incelemelerde bulunan Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, tesisin Kartepe’nin genç ve dinamik yapısına uygun olduğunu belirtti. Projenin ilçeye çok yakışacağını ifade eden Kocaman, "Sporu seven, sporda başarıya koşan bir ilçeyiz. Bu proje, hem gençlerimizin enerjisini sağlıklı bir şekilde yönlendirecek hem de spor kulüplerimizin faydalanacağı bir tesis olacak. Sporla büyüyen, sağlıklı nesiller yetiştirme yolunda güçlü bir adım atıyoruz" ifadelerini kullandı.

Başkan Kocaman, ilçeye daha önce ilk kütüphane ve sanat merkezi gibi yatırımları kazandırdıklarını hatırlatarak, bu spor salonunun da çok yönlü yapısıyla bir ilk olacağını sözlerine ekledi.

Acısu Mahallesi’ndeki merkezi konumuyla dikkati çeken spor kompleksinin, tamamlandığında ilçedeki amatör ve profesyonel sporculara hizmet vermesi hedefleniyor.