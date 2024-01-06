Kasımpaşa, tarihinde 3. kez Beşiktaş’a deplasmanda 3 gol atarken, Nuno da Costa ise Beşiktaş karşısında attığı 3 golle birlikte kariyerinde ilk kez hat-trick yaptı.

Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig’in 19. haftasında deplasmanda Beşiktaş’ı 3-1’lik skorla mağlup etti. Paşa, bu sonuçla birlikte tarihinde 3. kez Beşiktaş deplasmanında 3 golle kazandı. Daha önce Kasımpaşa, ligde 2012-2013 sezonunun 26. haftasında 3-1, 2021-2022 sezonunun 34. haftasında ise 3-0’lık skorla galip gelmişti. Siyah-beyazlılar karşısında attığı 3 golle yıldızlaşan 32 yaşındaki futbolcu Nuno Da Costa, kariyerindeki ilk hat-trick başarısına Beşiktaş mücadelesinde imza attı.

Da Costa’dan 6 gol, 3 asistlik katkı

Sezon başında Fransa 2. Lig ekiplerinden Auxerre’den kadroya katılan Yeşil Burun Adalı futbolcu Nuno Da Costa, Süper Lig’de önemli bir istatistiğe imza attı. 32 yaşındaki futbolcu, bu sezon çıktığı 9 maçta 6 gol, 3 asistlik bir katkı sağladı. Da Costa, ligde bu sezon Kayserispor, Samsunspor ve Çaykur Rizespor karşısında 1’er, Beşiktaş karşısında ise 3 kez gol sevinci yaşadı. Alanyaspor, Gaziantep ve Çaykur Rizespor maçlarında ise 1’er kez gol pası verdi.