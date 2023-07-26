Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü’nün Melikgazi ilçesi Esentepe Mahallesi Girne Şehitler Caddesi’nde İçme Suyu ve Yağmur Suyu Şebeke Yapım Çalışması’nı yerinde inceledi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri genelinde altyapı hizmetlerini büyük bir titizlikle yürüten Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Melikgazi ilçesi Esentepe Mahallesi Girne Şehitler Caddesi’nde önemli bir altyapı yenileme çalışması yapıyor.

KASKİ, bölgede içme suyu, kanalizasyon çalışmaları ve yağmur suyu olmak üzere altyapısını tamamen yenileme çalışmaları yaparken, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yapılan hizmeti yerinde inceledi.

Başkan Büyükkılıç, fedakârca görev yapan personele kolaylıklar dilerken, tatlı ikram etmeyi de ihmal etmedi. Başkan Büyükkılıç’a teknik gezi esnasında, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, Genel Sekreter Yardımcısı Ali Hasdal, KASKİ Genel Müdür Vekili Yavuz Çağan ve daire başkanları eşlik etti.

Burada açıklamalarda bulunan Başkan Büyükkılıç, “Girne Şehitler Caddesi diye bilinen güzel caddemizin altyapısını tamamen içme suyu, kanalı ve yağmur suyu olmak üzere her birini ayrı ayrı güzergahlardan geçirmek suretiyle yenileme çalışmamızı hızla sürdürüyoruz. Daha sonraki süreçte de burasının altyapısı bitince asfalt çalışması yapılacak” dedi.

“15 GÜN İÇERİSİNDE ALTYAPI TAMAMLANACAK”

Çalışmalar kapsamında çevreye verilen rahatsızlıktan dolayı vatandaşlardan kısa süreliğine anlayış beklediklerini ifade eden Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bizim bu yaptığımız çalışma sürecinde ister istemez verdiğimiz sıkıntıdan dolayı hem esnaflarımızdan hem mahalle dostlarımızdan anlayış bekliyorum, özür diliyoruz. Amacımız bir an evvel kısa sürede burasının hayata geçmesi için daha hızlı ve çabuk bitirmenin kaygısı içerisindeyiz. Bu çalışmaları yerinde ziyaret etmiş olduk, yapılan çalışmalar hayırlı, uğurlu olsun. KASKİ’mizin gayretli ekibine teşekkür ediyorum. Kendilerinden aldığım bilgiler doğrultusunda 15 gün içerisinde altyapı tamamlanıp, asfalt çalışmalarını bitirerek, altyapısı, üstyapısı ile güzelleşen, gelişen bu hareketli bölgemize en güzel hizmetleri sunmuş olacağız.”

Başkan Büyükkılıç, İçme Suyu Şebeke Yapım Çalışması kapsamında daha sağlıklı içme suyu kullanımı için yeni nesil su boruları kullanıldığına vurgu yaparak, “İçme suyu hattı tamamen yenileniyor. Avrupa’da İspanya’da ve Türkiye’de üretilen Pilsa firmasının ürettiği özellikli bir su borusunu kullanıyoruz. Birinci sınıf su borusu ile içme suyumuzun hem kaliteli olması hem de arıza olmadan hedefine ulaşması amacını çok önemsiyoruz” diye konuştu.

“EN SAĞLIKLI SUYU KAYSERİ’DE İÇİYORUZ”

Bir doktor olarak en sağlıklı suyun Kayseri’de olduğunu ifade eden Büyükkılıç, “Bir hekim olarak sularla ilgili yakınmalara ilişkin bu konuda bizim şebekemizde herhangi bir problem yok. Sürekli hem kendi laboratuvarımızda hem de Halk Sağlığı laboratuvarı marifetiyle kontrol ediyoruz. Ancak binalara girdikten sonraki süreçte depolarda bekleme kaynaklı sıkıntılar olabiliyor. Bu konuda vatandaşlarımızın gerekli çalışmaları yapmalarını tavsiye ediyorum. Sularımız Erciyes’imizden 200 metre derinlikten elektrik enerjilerini kullanarak çıkarttığımız süzülerek vatandaşlarımıza sunmaya çalıştığımız kaliteli bir sudur. Hiç kimsenin endişesi olmasın. En sağlıklı suyu Kayseri’de içiyoruz” diye konuştu.

Bölgede esnaf ziyaretleri de gerçekleştiren Başkan Büyükkılıç, esnafların bir istek ve önerilerinin olup olmadığını sordu. Vatandaşlarla da sohbet eden Büyükkılıç, mahalle sakinlerinin sıcak ve samimi ilgisiyle karşılaştı.