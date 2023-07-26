Antalya Büyükşehir Belediyesi hayvancılığı sürdürmek, geliştirmek ve desteklemek amacıyla gerçekleştirdiği çalışmalara bir yenisini daha ekliyor. Çobanların eksiklik ve ihtiyaçlarını belirlemek üzere Çoban Haritası oluşturuluyor. Yayla yayla gezerek toplanacak bilgilerle hazırlanacak Çoban Haritası Antalya’da hayvancılığın sürdürülebilir hale gelmesine önemli bir katkı sağlayacak.ANTALYA (İGFA) - Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler, oluşturulacak “Çoban Haritası” için Antalya’da hayvancılığın yoğun olarak yapıldığı bölgelerde yaz aylarında yaylaya çıkan üreticileri yerinde ziyaret edip inceleme yapıyor. Bu kapsamda ilk ziyaret Korkuteli İmecik Mahallesi’ne yapıldı. Büyükşehir ekipleri burada yaşayan çobanların yaşam mücadelesini yerinde görüp, incelerken, Büyükşehir veterinerleri hayvanlara ücretsiz muayene hizmeti gerçekleştirdi.

Hayvancılık Faaliyetine Tam Destek

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in yerelden kalkınma projesi kapsamında başlatılan yeni proje hakkında bilgi veren Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı Ar-Ge Proje Şube Müdürü Dr. Deniz İlaslan Çürek, şunları söyledi: “Kırsal kesimlerde yaşayan çobanlarımıza destek olmak amacıyla bir çalışma yapıyoruz. İmecik Mahallesi’nde hayvancılık faaliyeti sürdüren üreticilerimizi ziyaret ederek eksiklerini dinledik. Tüm yetiştiricilerin bilgilerini alarak, konumlarını belirledik ne kadar hayvanları olduğunu tespit ettik. Antalya’da yoğun olarak yapılan hayvancılık faaliyetinin sürdürülebilirliğini sağlamak için doğru desteklerde bulunmak istiyoruz. Ayrıca veteriner hekimlerimizle küçükbaş veya büyükbaş hayvanları ücretsiz muayene edip dış parazit ilaçlama hizmeti veriyoruz. Hayvanların barındıkları alanların da ilaçlamasını gerçekleştiriyoruz. Kırsal kesimdeki vatandaşların ihtiyaç listesi belirlenip çoban haritasını çıkardıktan sonra çobanlarımızın yaylalardan inmeden ihtiyaçlarını yerinde temin etmeyi planlıyoruz.”

Kırsal Kesimin Gelir Kaynağı

İmecik Mahalle sakinlerinden Bekir Demir ulaşımın zor olduğu bölgelerde hayvancılık yapmanın da zor olduğunu söyledi. Demir, “Hayvanlarımızı rahat bir şekilde otlatabildiğimiz en uygun yer burası ancak burada hayvanlar için su sorunu yaşıyoruz. Kırsal kesimlerde hayvancılık faaliyeti yapmak çok zor. Gelir kaynağımızı hayvancılık olduğu için ihtiyaçlarımız çok oluyor. Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ekipler ulaşımın zor olduğu bu bölgede bizleri bulup ulaştılar. İhtiyaçlarımızı yerinde dinlediler. Veteriner hekimler eşliğinde hayvanlarımızı ücretsiz muayene ettiler” diye konuştu.

Başkan Böcek’e Teşekkür

Hayvancılık ile uğraşan Müjdat Kaba da hava sıcaklığının yükseldiği yaz mevsiminde 2-3 ay yaylalarda kaldıklarını söyledi. “İhtiyaçlarımız olduğu zaman uzun yol gitmemiz gerekiyor” diyen Kaba, Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ekiplerin kendilerini ziyaret ederek ihtiyaçlarını sorduğunu ve destek olacaklarını söylediğini belirtti. Kaba, böyle bir projeyle hayvancılığı desteklediği için Başkan Muhittin Böcek’e teşekkür etti.

Kırsal Kesimin Halinden Anlayan Başkan

İmecik Mahalle Muhtarı Ali Küçüksolak ise daha önce böyle bir çalışma görmediklerini söyledi. Küçüksolak “Ben de hayvancılık ile uğraştım. Bu şekilde bir çalışma yaparak bizlere destek olan kimse olmadı. Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin böyle bir proje gerçekleştirmesi bizler için çok anlamlı ve güzel oldu. Hayvancılık faaliyetinde sürdürülebilirliğin sağlanması için çobanların sıkıntılarının dinlenilmesi ve eksiklerinin giderilmesi gerekiyor. Muhittin Başkan bizler gibi köyden yetişmiş bir insan olduğu için her zaman halimizden anlıyor. Başkan’ımız bizleri düşünerek böyle bir proje yapmak istemiş. Başkanımıza bu proje ile bizleri destekledikleri için teşekkür ediyorum” diye konuştu.