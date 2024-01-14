Balıkesir’de polis ekipleri hakkında kasten adam öldürme, adam yaralama, uyuşturucu madde kullanmak, tehdit ve mala zarar verme suçlarından 16 yıl hapis cezası ile hakkında 30 arama kaydı bulunan Mürsel H.’yi saklandığı TOKİ konutlarında yakaladı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince; Kasten Öldürme, Kasten Yaralama, 6136 Sayılı Kanuna muhalefet, uyuşturucu madde bulundurmak kullanmak, mala zarar verme, görevi yaptırmamak için direnme ve tehdit suçları olmak üzere 30 adet olay kaydı olan, Balıkesir Adliyesi İlamat İnfaz Bürosunca, kasten yaralama suretiyle ölüme sebebiyet verme suçundan hakkında 16 yıl hapis cezası ile arama kararı bulunan 1997 doğumlu Mürsel H. isimli şahsın Yeni mahalle TOKİ konutlarında saklandığı adres tespit edilerek kimlik tespiti yapıldı. Şahıs hakkında işlem yapılarak adli makamlara teslim edildi.