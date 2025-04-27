Katar Paramotor Milli Takımı İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta’ya destekleri için teşekkür plaketi takdim etti.BURSA (İGFA) - Bir süredir İznik’te kamp çalışmalarını sürdüren Katar Paramotor Milli Takımı göl üzerinde antrenmanlarına devam ediyor.

Dünya Göçebe Oyunları alanında oluşturulan bölgede gerçekleştirilen kampta paramotorlarla eğitim gerçekleştiren sporcular 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı töreni öncesi ilçe stadyumunda gösteri uçuşu yaptılar. Uçuşlar İzniklilerden büyük beğeni topladı.

İznik'te gerçekleştirilen bu kamp, ilçede hava sporlarına yönelik ilginin artmasına da katkı sağladı.

Katar ekibi, kamp süresince gösterilen misafirperverlik nedeniyle İznik Belediyesi’ne teşekkür plaketi takdim etti. İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, “Bizlere sundukları teşekkür plaketi için bizler de kendilerine teşekkür ediyor, başarılar diliyoruz,” açıklamasında bulundu.

Başkan Usta ayrıca, Türk Hava Kurumu ile birlikte yürütülen çalışmalar kapsamında, İznik’te hava sporları alanında turizme katkı sağlayacak yeni projelerin geliştirildiğini ifade etti. Bu projelerin, ilçeyi alternatif turizm alanında ön plana çıkaracağı vurgulandı.