35 yaşındaki Sezer Keklikçi, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulunan Çiftehan Sokak'ta, henüz kimliği belirlenemeyen bir kişiyle sokakta tartıştı. Ne yazık ki tartışma kısa sürede şiddetli bir kavgaya dönüştü ve Sezer Keklikçi, kişinin silahından çıkan kurşunlarla ağır yaralandı.

Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, acilen müdahale etti ve Sezer Keklikçi'ye kalp masajı yaparak Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Ancak, tüm çabalara rağmen evli ve 3 çocuk babası Sezer Keklikçi, doktorların çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Olay yerinde yapılan incelemede çok sayıda boş kovan bulundu.

Polis ekipleri, olayla ilgili derhal soruşturma başlattı ve kaçan şüphelinin kimliğini tespit etmek için yoğun bir çalışma başlattı.

Korkunç cinayetin ardından yapılan detaylı incelemeler sonucunda, Sezer Keklikçi'yi öldüren kişinin üvey kardeşi Caner Ç. (22) olduğu belirlendi. Caner Ç., olayın ardından Ankara'ya gitmek üzereyken İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Annesi Necla Ç. (55) ve babası Necmi Ç. (66) ile birlikte Eskişehir'e düğüne geldiği öğrenilen Caner Ç., cinayeti aralarındaki husumetten kaynaklı işlemişti.

Eskişehir'de yaşanan olayda şüphelinin yakalanması ve cinayetle ilgili gözaltına alınan diğer kişilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Polis, olayla ilgili detayları aydınlatmak için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.