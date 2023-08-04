Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, işçi alacaklarına dair önemli bir karara imza attı. İşçinin zamanında alamadığı fazla çalışma ücreti için mevduata uygulanan en yüksek faiz oranının kullanılması gerektiğine hükmetti. Karar, işçi alacakları konusunda emsal nitelikte bir adım olarak kabul ediliyor.

Olay, iki senedir çalıştığı şirketten çıkarılan bir işçi tarafından başlatıldı. Fazla mesai alacakları için arabuluculuk görüşmelerine katıldı, ancak anlaşma sağlanamayınca İş Mahkemesi'ne başvurdu. Davacı işçi, fazla çalışma ücretlerinin ödenmediğini ve bunun belgeler ve tanık ifadeleriyle ispatlanabileceğini ileri sürerek 10 bin TL fazla çalışma ücretinin şirketten tahsil edilmesini talep etti. Şirket ise iddiaları reddetti. Mahkeme, davayı kısmen kabul etti.

Ancak Adalet Bakanlığı, kararın kamu yararına bozulmasını talep etti ve Yargıtay 9. Hukuk Dairesi devreye girdi. Yüksek Mahkeme, davacının fazla çalışma ücretinin en yüksek banka mevduat faiziyle tahsil edilmesi gerektiğine karar verdiğini vurguladı. 4857 sayılı İş Kanunu'na göre, gününde ödenmeyen ücretler için mevduata uygulanan en yüksek faiz oranının kullanılması gerektiği açıkça ifade edildi.

Bursa Barosu avukatlarından Cüneyt Fidan, bu kararın, zamanında ücretini alamayan işçiler için önemli bir emsal niteliği taşıdığını belirtti. Davada bahsi geçen işçi, 2018 yılında işe başlamış ve 2019 yılında işten çıkarılmıştı. İşveren, fazla mesai ücretini ödememiş ve işçi hukuki yollara başvurmuştu. Yargıtay kararıyla işçi ücretine mevduata uygulanan en yüksek faiz oranının uygulanmasına hükmedilmesi, kanuni faizden daha avantajlı bir çözüm olduğunu gösteriyor.

Cüneyt Fidan, alacaklarını zamanında alamayan işçilere dava yolunu önerirken, mevduata uygulanan en yüksek faiz oranını talep etmeleri gerektiğini vurguladı.