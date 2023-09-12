Amiral gemisi segmentindeki 120Hz çift ekranı, son derece güçlü fotoğraf sistemi ve 5000 mAh bataryasıyla dikkat çeken TECNO PHANTOM V Fold, 39.999 KDV dahil fiyatıyla MediaMarkt, Teknosa, Vatan mağazalarında, Turkcell, Vodafone dijital mağazalarında ve e-ticaret sitelerinde satışa sunuldu.İSTANBUL (İGFA) - TECNO, premium segmentindeki serisi PHANTOM’un yeni teknoloji amiral gemisi katlanabilir telefonu PHANTOM V Fold'u 39.999 KDV dahil fiyatıyla Türkiye’de MediaMarkt, Teknosa, Vatan, Turkcell, Vodafone mağazalarında ve e-ticaret sitelerinde satışa sundu.

Telefon, benzersiz bir görüntü kalitesi için en uygun şekilde optimize edilmiş boyuttaki amiral gemisi çift ekranı ve olağanüstü netlik sağlayan 5 lensli fotoğraf sistemi aracılığıyla sürükleyici bir görsel deneyim sunuyor. Türkiye’de satışta olan katlanabilir telefonlar arasında en geniş kapasiteli bataryaya (5000 mAh) sahip olan akıllı cihaz, daha üst düzey özellikler barındırmasına rağmen amiral gemisi kategorisindeki telefonlarla benzer fiyata sahip. TECNO PHANTOM V Fold, 45 W ultra hızlı şarj cihazı, şarj kablosu ve aramid fiber stant özellikli kılıfının da içinde yer aldığı şık bir kutuyla geliyor.

TECNO, son teknolojiye sahip akıllı telefonlarıyla yine büyük bir çıkış yapmaya hazırlanıyor. TECNO’nun en son yeniliği olan PHANTOM V Fold, amiral gemisi özelliklerini katlanabilir telefonun zarif tasarımıyla bir araya getirerek kullanıcılarına eşsiz bir deneyim sunuyor.

GİRİŞ SEGMENTİ AMİRAL GEMİSİ FİYATINA YENİ KATLANABİLİR TEKNOLOJİSİ

TECNO PHANTOM V Fold, giriş segmenti akıllı telefonlarının sunduğu uygun fiyat avantajını, amiral gemisi seviyesindeki özelliklerle birleştiriyor. Yenilikçi katlanabilir teknolojisi, kullanıcılara hem geniş bir ekran deneyimi sunarken hem de taşıma kolaylığı sağlıyor. Kullanıcılar, bu cihaz sayesinde amiral gemisi özelliklerini uygun fiyatla elde etme fırsatını yakalayacaklar.

TECNO PHANTOM V Fold’un en dikkat çekici özelliği şüphesiz katlanabilir ekranıdır. 7.2 inçlik büyük ve yüksek çözünürlüklü ekran, içerikleri muhteşem bir şekilde sunarken, cihazı katladığınızda ise kompakt bir forma dönüşüyor. Bu devrim niteliğindeki teknoloji, kullanıcıların çoklu görevleri sorunsuzca gerçekleştirmesine olanak tanıyor.