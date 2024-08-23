Balıkesir’de il genelinde bazı baraj ve göletlere Baraj ve göletlere 1 Milyon 324 Bin yavru sazan balığı bırakıldı. Balya’nın Kayalar göletine 50 bin sazan yavrusu salındı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünün destekleriyle gerçekleştirilen “Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi” kapsamında, Balıkesir il genelinde göl, gölet ve barajlara toplamda 1 milyon 324 bin adet sazan balığı yavrusu su ile buluştu. Kayalar Köyü göletine atılan 50 bin sazan yavrusu sonrası Köy Muhtarı Serdar Kıranlı sosyal medya sayfaları ve anons sisteminde yaptığı açıklamada, "Köyümüze ait sulama göletine tarım ilçe müdürlüğü ve muhtarlığımız tarafından 50 bin adet sazan atılmış, bu bölgede balık tutmak kesinlikle yasaktır" açıklaması yaptı.

Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada sazan balığı atılan baraj ve göletler, "İkizcetepeler Baraj Gölü 300 bin, Akarsu Göleti 30 bin, Bayat Göleti 67 bin, Kayalar Göleti 50 bin, Yeni Ziraatlı Göleti 52 bin, Adalı Barajı 50 bin, Salmanlı Göleti 25 bin, Hamzacık Göleti 15 bin, Yukarı Yapıcı Göleti 50 bin, Muratlar-Atıcıoba Göleti 10 bin, Gömeniç Göleti 10 bin, Çarkacı Göleti 50 bin, Büyükyenice Göleti 50 bin, Ardıçtepe Baraj Gölü 75 bin, Seçdere Göleti 20 bin, Işıklar Göleti 20 bin, Yeşildağ Göleti 20 bin, Çaygören Baraj Göleti 300 bin, Yaylabayır Göleti 50 bin, Kocabey Göleti 50 bin,Kürendere Göleti 20 bin ve Gürece Göleti 10 bin sazan balığı yavrusu bırakıldı.