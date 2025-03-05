Sezer Gürel, "Bulunan eşyalar eşimin. Eşim tek başına gelmez. En son 3-4 yıl önce beraber gelmiştik. Eşim gelmek istemiş, bana da söylemeden buraya tek başına gelmiş" dedi.

2 Mart Pazar günü Kağıthane Gültepe Mahallesi'ndeki evinden Belgrad Ormanları'na gideceğini söyleyerek çıkan peyzaj mimarı Ece Gürel'den (36) haber alamayan yakınları kayıp ihbarında bulunmuş, Belgrad Ormanı'nda kaybolduğu sanılan genç kadın için arama çalışmaları başlatılmıştı. Gürel için başlatılan arama çalışmaları 3'üncü günde de devam ederken, ailenin bekleyişi sürüyor. Öte yandan gölette de çalışmalar devam ediyor.

"Eşim Belgrad Ormanı'na giderken bana haber vermedi"

Arama çalışmalarını takip eden Ece Gürel'in eşi Sezer Gürel, "Şu an hiçbir şey bilmiyoruz. Kafamızı dağıtmak, içimizi ferahlatmak için geldik. Ara ara bilgilendiriliyoruz. Bulunan eşyalar eşimin. Telefon ile alakalı çok bir bilgimiz yok. Eşim tek başına gelmez. En son 3-4 yıl önce beraber gelmiştik. Eşim gelmek istemiş, bana da söylemeden tek başına gelmiş. Eşimin fotoğraf gönderdiği kişi arkadaşı. Ben de olay günü evde dinleniyordum" dedi.