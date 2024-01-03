Susurluk'un Kocapınar Mahallesi'nde yaşayan 24 yaşındaki Nail Ceylan, 29 Aralık günü tarlasını işlemek için traktörüyle yola çıkmıştı. Ceylan eve dönmeyince ailesi tarafından kayıp ihbarı yapıldı. Yapılan aramalar neticesinde gencin kullandığı traktör, Simav Çayı’ndan çıkarılmış ancak kayıp genç bulunamamıştı.

Toplam 68 personelle yürütülen arama kurtarma çalışmaları neticesinde, traktörün çıkarılma noktasından 400 metre aşağıda Nail Ceylan’ın cansız bedenine dere içerisinde ulaşıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.