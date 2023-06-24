Kurban Bayramı öncesi Manyas’ta ilçe Kaymakamı Koray Çelik’in de katıldığı yol denetimi gerçekleşti.

Trafik yoğunluğunun en fazla yaşandığı bayram sürecinde ülkemiz genelinde uygulandığı gibi Manyas’ta da Kaymakam Çelik nezaretinde gerçekleşti. Jandarma Trafik Tim Komutanı Jan. Asb. Kd. Bşçvş. Erol Solak ve Emniyet Amiri Ulvi Tarık Tokat ile gerçekleştirilen yol uygulamasında araçların fiziki durumları ve sürücüler denetlendi. Özellikle uzun yola çıkacak sürücülere yorgunluk, uykusuzluk ve emniyet kemeri konusunda uyarılarda bulunan Kaymakam Çelik, araçlarda seyir eden minik yolculara da boyama kitabı hediye etti. Çelik ve beraberindekiler vatandaşlara Kurban Bayramlarının sağlıklı huzurlu ve bereketli geçmesi dileklerinde bulunarak hayırlı yolculuklar diledi.