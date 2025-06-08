Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, TOKİ inşaatının döküm çalışmaları sırasında zemine aşırı yük binmesi sonucu ana su şebeke hattında ciddi bir çatlak meydana geldiğini açıkladı.

Başkan Durgut, "Ekiplerimiz arızanın giderilmesi için tüm imkanlarıyla sahada çalışmalarını sürdürüyor. Bu nedenle ilçemiz genelinde, Kurt Tepesi, Çimenlik ve Balaban mahalleleri hariç olmak üzere geçici su kesintisi yaşanmaktadır" dedi.

Arızanın meydana geldiği bölgedeki çalışmaları yakından takip ettiklerini belirten Durgut, sürecin hızla tamamlanması için gerekli koordinasyonun sağlandığını ifade etti. Başkan, arızanın gün içerisinde giderilerek ilçeye su verilmesinin hedeflendiğini vurgulayarak, vatandaşlardan anlayış ve sabır istedi. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" dedi.