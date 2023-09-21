Ergene Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı’nın Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Gaziantep Şahinbey Kaymakamlığına atanmasının ardından Şanlıurfa Birecik Kaymakamlığından Ergene Kaymakamlığı görevine getirilen Kadir Duman ilçedeki görevine hızlı başladı.

İlk olarak birim müdürlerinden yapılan çalışmalar ve Ergene’ye dair bilgiler alan Kaymakam Duman, ardından kaymakamlık birimlerini yerinde inceledi ve yapılan çalışmaları değerlendirdi. Kaymakam Duman, daha sonra ilçede yapımı süren kamu yatırımlarını tek tek inceleyerek, tamamlanma durumları hakkında bilgiler aldı.

Ardından mesaisine mahalle ziyaretleri ile başlayan Ergene Kaymakamı Kadir Duman önce Ergene Hükümet Konağının da yer aldığı Marmaracık Mahallesinde sonra ise Ulaş Mahallesinde esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek görüşme imkanı buldu.

Marmaracık Mahallesinde bulunan faaliyet gösteren işi yerlerini tek tek dolaşmaya özen gösteren Kaymakam Duman bu ziyaretler sırasında karşılaştığı vatandaşlarla da sohbet ederek taleplerini dinlemeyi ihmal etmedi.

İlçe esnafına hayırlı işler bol ve bereketli kazançlar dileyen Kaymakam Duman vatandaşlar ve esnafın ilçeye dair taleplerini de dikkatle dinledi.