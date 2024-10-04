Bilecik'in Pazaryeri Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla ilçe müftülüğünde din görevlileriyle bir araya geldi.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - İlçe Müftülüğünde göreve devam eden ve emekli ola din görevlileri ile bir araya gelen Pazaryeri Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman, din görevlilerinin taleplerini dinledi, 'Camiler ve Din Görevlileri Haftası''nı kutladı.

Kaymakam Kahraman, ilçede din görevlilerinin toplumun manevi değerlerini güçlendirme adına yaptıkları hizmetler için teşekkür etti.