Bilecik’in Pazaryeri ilçe Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman, Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren sanayi kuruluşlarına ziyaretlerini sürdürüyor. İlçenin ekonomik kalkınmasına katkı sağlayan işletmeleri yakından tanımak ve desteklemek amacıyla yapılan ziyaretlerde, istihdam ve üretim konuları gündemde yer alıyor.BİLECİK (İGFA) - Kaymakam Kahraman, son olarak Pazaryeri OSB’de 57 kişiye istihdam sağlayan Seri İklimlendirme Teknolojileri San. Tic. Ltd. Şti. (FANTÜRK) fabrikasına bir ziyaret gerçekleştirdi. Fabrika sorumlusu Hüseyin Taş ile bir araya gelen Kaymakam Kahraman, mevcut üretim kapasitesi ve devam eden ilave yatırımlar hakkında bilgi aldı.

Ziyaret sırasında Kaymakam Kahraman’a Organize Sanayi Bölge Müdürü Muammer Yıldırım eşlik etti. Fabrikada yapılan incelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Kahraman, ilçedeki sanayi kuruluşlarının yatırımlarının hem istihdam hem de bölgesel kalkınma açısından önemli olduğunu vurguladı.

"Yatırımları Yakından Takip Ediyoruz"

Kaymakam Kahraman, işletmelere sağlanan devlet destekleri ve altyapı iyileştirmeleriyle, Pazaryeri’nin yatırımcılar için cazip bir sanayi merkezi haline geldiğini belirtti. "Her bir yatırım, istihdama ve ekonomiye doğrudan katkı sağlıyor. Bu süreci yakından takip ederek destek olmaya devam edeceğiz," ifadelerini kullandı.

FANTÜRK yetkilisi Hüseyin Taş ise Kaymakam Kahraman’a ve OSB yönetimine teşekkür ederek, planlanan yeni yatırımlarla istihdam kapasitesini artırmayı hedeflediklerini ifade etti.

Kaymakam Kahraman’ın sanayi kuruluşlarına yönelik ziyaretlerinin, hem yatırımcılar hem de bölge halkı için olumlu sonuçlar doğurması bekleniyor. Pazaryeri’nin güçlü sanayi altyapısıyla gelecekte daha da büyük başarılara imza atması hedefleniyor.