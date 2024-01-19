Balıkesir’in Burhaniye Kaymakamı İlyas Memiş, su taşkınları nedeniyle zarar gören Karadere ve Bahadınlı mahallelerini ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Memiş, selden zarar gören vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulunurken, gerekli çalışmaların yapılacağını söyledi.

Burhaniye Kaymakamı İlyas Memiş, Bahadınlı Mahallesinde su taşkınları nedeniyle küçükbaş hayvanlarının zarar gördüğü çiftlikte incelemelerde bulundu. Ardından Karadere Mahallesine geçen Kaymakam Memiş, su taşkınları nedeniyle hasar gören Karadere deresinde ve bodrum katını su basan evde incelemelerde bulundu. Kaymakam Memiş, muhtarlar ve vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek gerekli çalışmaların kurumlar tarafından yürütüleceğini ifade etti. Kaymakam İlyas Memiş’e incelemelerde, Jandarma Komutanı Ahmet Çağdaş Ak, Mal Müdürü Mustafa Ak ve İlçe Tarım ve Orman Müdürü Muhsin Pala eşlik etti.