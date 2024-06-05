Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, Kaymakam İlyas Memiş, Hayat Boyu Öğrenme Haftası Şenlikleri kapsamında Halk Eğitim Merkezinin hazırlamış olduğu yıl sonu sergi açılışına katıldı. Hüsnü Pazarbaşı Gençlik ve Kültür Merkezinde düzenlenen etkinlikte Halk Eğitim Merkezi Müdürü Turan Fırat Algül, açılış konuşmasında yıl boyu düzenlenen kurslar hakkında bilgiler verdi.

Yıl boyu hazırlanan eserlerden meydana gelen sergiyi gezen Kaymakam İlyas Memiş, kursiyerlere tebrik etti. Kaymakam İlyas Memiş konuşmasında; “Halk eğitim kurslarımız toplumda, eğitimde önemli bir işlevi yerine getirmektedir. Dikiş nakış kurslarından okuma yazma kurslarına, ahşap boyamadan dil kurslarına, müzikten unutulmaya yüz tutmuş yöresel ve kültürel değerlerin yaşatılmasına kadar birçok alanda kurslar düzenlemektedir. Bu kurslara gelen kursiyerler hem hem kendilerini, becerilerini geliştirmekte hem de boş vakitlerini faydalı bir şekilde değerlendirerek aile bütçelerine katkı sağlamakta hem de sosyalleşmektedirler. Bu vesileyle kurslarımızım başarılı bir şekilde yürütülmesini sağlayan kurum müdürümüze, kurs hocalarımıza teşekkür ediyor sergide yer alan bu güzel çalışmalar ve eserleri hazırlayan kursiyerlerimizi tebrik ediyorum. Açılışını yapmakta olduğumuz Halk Eğitim yılsonu sergisinin hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum.” dedi. Açılışta, Halk Oyunları Gösterisinin ardından Kaymakam ve protokol Halk Eğitim Merkezi öğretmen ve kursiyerleri tarafından üretilen el emeği ürünlerin sergisini gezerek sergideki ürünler hakkında Halk Eğitim Merkezi Müdürü Turan Fırat Algül ve kurs öğretmenlerinden bilgi aldı.