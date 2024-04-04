Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Ciğer ile birlikte Edremit Anadolu İmam Hatip Lisesi pansiyon öğrencileriyle birlikte iftar yaptı.

Ramazan ayı ile birlikte eğitim ziyaretlerini çeşitlendiren Kaymakam Ahmet Odabaş, Edremit Anadolu İmam Hatip Lisesi pansiyonunu ziyaret ederek, öğrencilerin iftar sofrasına konuk oldu.

Öğrencilerle birlikte orucunu açan Kaymakam Odabaş, iftardan sonra öğrencilerle sohbet ederek, geleceğe dair beklentilerini aldı. Okul idaresi ve öğretmenlere özverili çalışmalarından dolayı teşekkür eden Kaymakam Odabaş, öğrencilerin yaklaşan Ramazan Bayramı’nı tebrik ederek, başarılı bir dönem diledi.