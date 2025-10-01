Kaymakam Mehmet Salih Uçar, Yenipazar Devlet Hastanesi’nde incelemelerde bulunarak hastane yönetimi ve sağlık personeliyle bir araya geldi. Sağlık hizmetlerinin işleyişi hakkında bilgi alan Kaymakam Uçar, vatandaşların daha kaliteli hizmet alabilmesi için yapılabilecek çalışmalar üzerine değerlendirmelerde bulundu. Başhekim ve çalışanlarla sohbet eden Uçar, sağlık personeline teşekkür etti.

Kaymakam Uçar ayrıca Yenipazar Ziraat Odası’nı da ziyaret ederek Başkan ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Tarımsal faaliyetler, çiftçilerin ihtiyaçları ve üretim süreçlerinde yaşanan sorunların ele alındığı ziyarette, ilçede tarımın geliştirilmesine yönelik fikir alışverişinde bulunuldu.

Kaymakam Mehmet Salih Uçar, "Halkımızın sağlığı her zaman önceliğimizdir. Özveriyle görev yapan sağlık personelimize teşekkür ediyorum. Üreticilerimizin alın teriyle şekillenen tarımsal faaliyetler ilçemiz için büyük bir değer taşımaktadır. Devletimiz her zaman çiftçimizin yanındadır" dedi.