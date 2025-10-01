Ziyarette, yangınlar, orman yangınları, doğal afetler ve diğer acil durumlarda canlarını hiçe sayarak görev yapan itfaiye personelinin çalışmaları ele alındı. Vali Sözer, "Toplumun can ve mal güvenliğinin sağlanmasında itfaiye teşkilatımızın üstlendiği görev önemli. İtfaiye teşkilatımız, fedakârlık ve cesaretle büyük bir görev yürütmektedir. Bu emek ve gayret tüm takdirin üzerindedir. Tüm itfaiye mensuplarımızın İtfaiye Haftası’nı kutlar, başarılarının devamını dilerim" dedi.

Bilecik Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personeli de ziyaretin ardından Vali Sözer’e teşekkürlerini iletti.