Edirne'de meslek liesiler, Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürütülen Sıfır Atık Projesi çerçevesinde sokak hayvanlarına destek oldu.

Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından havaların soğuması ile birlikte barınma ihtiyacı artan sokak hayvanları için korunaklı kulübeler üretilildi. Okulun inşaat teknolojisi bölümünde atık malzemelerden hazırlanan kulübeler hayvan barınağına teslim edildi.

Çevre bilincini artıran ve soğuk kış şartlarında sokak hayvanlarının korunmasına katkı sunan projede emeği geçenlere teşekkür edildi.