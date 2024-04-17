Bölgesel Amatör Lig 6. Grup 23’ücü müsabakasında Kaynaşlı Belediyespor ile Eskişehir Demirspor Bilecik’te karşı karşıya gelecek.
24.03. 2024 tarihinde oynanan Bölgesel Amatör Lig 6. Grup 21’inxci hafta müsabakasında Kaynaşlı İlçe Stadında oynana Kaynaşlı Belediyespor-Çilimli Belediye Spor müsabakasında, gerçekleşen saha olayları nedeniyle ev sahibi ekip 2 maç saha kapatma cezası almıştı. Düzce temsilcisi Kaynaşlı Belediyespor’un bu hafta Cumartersi günü oynayacağı Eskişehir Demirspor müsabakası Bilecik’e alındı. Cumartesi günü saat 15:00’da başlayacak müsabaka Bilecik İstasyon Sendeteik Sahası’nda oynanacak.
Bu maç öncesi Kaynaşlı Belediyespor 36 puanla 8’inci sırada yer alırken, Eskişehir Demirspor ise 11 puanla düşme 12’inci sırada yer alıyor.