Yahyalı Belediyesi tarafından hazırlanan “Yahyalı’da Ne Eğitimde Ne İstihdamda Olan Gençler Mesleki Eğitimle İstihdama Yönlendiriliyor” AB Projesinin yemekli kapanış toplantısı yapıldı.KAYSERİ (igfa) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi, üniversite adaylarına YKS tercih sürecinde ücretsiz danışmanlık hizmeti sunuyor.

Öğrenci dostu hizmetleri ile takdir toplayan Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, KAYMEK birimi marifetiyle okula destek ve sınava yönelik ücretsiz kurslarının yanı sıra tercih süreçlerinde de öğrencilere katkı sağlamayı sürdürüyor.

Bu kapsamda KAYMEK A.Ş. Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre üniversite tercihi yapacak gençlere her yıl olduğu gibi bu yıl da danışmanlık hizmeti veriyor.

Yoğun bir maratonu Büyükşehir Belediyesi KAYMEK A.Ş.’nin ücretsiz kurs ve rehberlik hizmetleri ile daha rahat bir şekilde tamamlayan ve üniversite hayallerine bir adım daha yaklaşan gençlerin doğru tercih yapabilmesi için rehberlik hizmetini başlatan Büyükşehir, 25 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında YKS Tercih Danışmanlığı hizmeti verecek.

Büyükşehir Belediyesi, öğrencilere ve ailelerine yönelik ücretsiz danışmanlık için Hunat Hatun Medresesi, KAYMEK İhtisas Merkezi ve Beyazşehir Sosyal Yaşam Merkezi olmak üzere üç merkezi belirledi.

Rehber öğretmenler eşliğinde, gençlerin tercihlerini kolay ve isabetli bir şekilde yapmaları için üç merkezde 10.00 - 20.00 saatleri arasında ücretsiz tercih danışmanlığı hizmetinden, YKS tercih sürecinde olan ve dileyen tüm vatandaşlar yararlanabilecek. Büyükşehir’in YKS Tercih Danışmanlığı hizmeti ile ilgili detaylı bilgiye ise 0534 276 67 41 numaralı telefon üzerinden erişilebilecek.