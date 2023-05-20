Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kültür sanat etkinlikleri kapsamında sanatçı Ahmet Şafak’ın sahne alacağı Gençlik Konseri düzenliyor.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatları ile yaz kış demeden aralıksız olarak düzenlediği zengin içeriklere sahip kültür sanat etkinlikleri ile Kayserililerden tam not alan Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Gençlik Konseri ile gençlerin gönlüne taht kurmaya hazırlanıyor.

Her yıl özellikle yaz aylarında düzenlediği konserlerle gençlerin coşkusuna ortak olan Büyükşehir Belediyesi, bu yıl da yaz aylarının gelmesiyle birlikte konserlerde gençlerle buluşacak.

Bu kapsamda Talas Paraşüt Alanı’nda 26 Mayıs Cuma günü düzenlenecek Gençlik Konserinde sanatçı Ahmet Şafak sahne alacak. Sevilen parçalarını gençler için seslendirecek Şafak, Kayserililere unutulmaz bir akşam yaşatacak.

Saat 20.00’de başlayacak Gençlik Konserine katılım ücretsiz olacak.