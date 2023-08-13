Kandilli Rasathanesi günler öncesinden yaptığı açıklamada 12-13 Ağustos tarihleri arasında halk arasında yıldız kayması olarak da bilinen meteor yağmuru olacağını duyurmuştu. Bu duyurunun üzerine İstanbullular meteor olayını gözlemlemek için İstanbul’un yüksek noktalarına akın etti.

Kandilli Rasathanesi günler öncesinden yaptığı duyuruda Perseid Meteor olayının 12 - 13 Ağustos tarihleri arasında gece 00.00 ile 04.00 saatleri arasında Türkiye’den de gözlemlenebileceğini duyurmuştu. Bu duyurunun üzerine İstanbullular meteor olayını görmek için şehrin yüksek yerlerine çıktı. O noktalardan biride Çamlıca Camii’siydi. Meteor olayını görmek isteyenler aileleriyle birlikte geç saatlere kadar Camii’nin avlusunda beklediler.

Konuyla ilgili konuşan Hafsanur Tunçay "Meteor yağmuru için yeni Çamlıca Camii’sine geldik. Şu anda meteor yağmurunu bekliyoruz." şeklinde konuştu.