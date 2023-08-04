Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, başta raylı sistem hatları olmak üzere ulaşım yatırımlarına ilişkin kapsamlı bir toplantı gerçekleştirdi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Türkiye’de yolları ve ulaşım ağıyla örnek gösterilen iller arasında bulunan Kayseri’yi, her alanda olduğu gibi ulaşım alanında da daha iyi noktalara taşıma hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Toplantı Salonu’nda gerçekleşen toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra Genel Sekreter Hüseyin Beyhan, Genel Sekreter Yardımcısı Ali Hasdal ile Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanı Sedat Erdoğan, Ulaşım A.Ş. Genel Müdürü Mehmet Canbulut ve ulaşım birimi ekipleri katıldı.

Başkan Büyükkılıç’a kent genelinde ulaşım alanında yapılan hizmetler, yeni yapılacak çalışmalar ve alternatif yollar ile ilgili konular üzerine sunum yapıldı.

Büyükkılıç, ulaşım konusunda her alanda deneyimli ve birikimli ekibi ile gece, gündüz demeden fedakârca görev yapmaya devam ettiklerini belirterek, emeği geçen mesai arkadaşlarına teşekkür etti.

TRAMVAY HATLARI İLE KESİNTİSİZ ULAŞIM İMKÂNI

Öte yandan Başkan Büyükkılıç, İldem’den Kayseri Şehir Hastanesi’ne uzanan raylı sistem hattının hizmet vermeye devam ettiğini ve test sürüşleri devam eden Talas Mevlana-Cumhuriyet Meydanı Arası Tramvay Hattı’nın da kısa sürede hizmet vermeye başlayacağını söyledi. Büyükkılıç, genişleyen ve gelişen raylı sistem ağı ile vatandaşların şehrin önemli noktalarına güvenli ve konforlu ulaşım imkânına kavuşacağını belirtti.

Büyükkılıç, amaçlarının ulaşımda zaten konforlu olan Kayseri’yi daha da konforlu, daha güvenli hale getirmek olduğunun altını çizdi.