Şarampole uçan araç cayır cayır yandı; 2 yaralı

Bursa-Ankara karayolu Huzur mahallesi mevkiinde meydana gelen kazada şarampole uçan minibüs cayır cayır yandı; 2 kişi yaralandı.

Kaza 07.30 sıralarında Bursa-Ankara karayolu Huzur mahallesi mevkiinde meydana geldi. İnegöl'den Bursa istikametine seyir halindeki sürücü Mahsun Gökçe(30) yönetimindeki 34 EZA 042 plakalı minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Yoldan çıkan araç şarampole uçtu. Kazayla birlikte araçta yangın meydana geldi. Araçta yaralanan sürücü ve arkadaşı Mehmet Ataş(26), yanmaktan son anda kurtuldular. Kaza yerine 112, Polis trafik, jandarma ve İtfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Araçtaki yangın İtfaiye ekiplerince söndürüldü. Araç kullanılamaz hale gelirken Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.