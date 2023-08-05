Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ihtiyaç sahibi ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine geçen yıl 8 milyon 636 bin TL’lik kırtasiye yardımı yaptıklarını hatırlatarak, bu eğitim öğretim yılında da yardımların devam edeceğini açıkladı.Mehmet UZEL (KAYSERİ iGFA)

Göreve geldiği ilk günden bu yana hayata geçirdiği hizmetlerle yediden yetmişe tüm Kayserililerin gönlüne dokunan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, öğrenci ve ailelerinden takdir toplayan projelerine aralıksız devam ediyor.

6277 AİLEDE 11 BİN 946 ÖĞRENCİYE KIRTASİYE YARDIMI

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, gönül belediyeciliğinin en güzel örnekleri sayılabilecek projeler kapsamında 2022-2023 eğitim öğretim yılında ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi olan Kayseri il sınırları içerisinde ikamet eden ihtiyaç sahibi 6277 aileden 11 bin 946 öğrenciye kırtasiye yardımı yapıldığını hatırlattı.

11 BİN 946 ÖĞRENCİYE 8 MİLYON 636 BİN 750 TL’LİK DESTEK

Başkan Büyükkılıç, ihtiyaç sahibi 6277 ailede ikamet eden 4 bin 476 ilkokul öğrencisine 500’er TL’den 2 milyon 238 bin TL’lik destek, 4 bin 285 ortaokul öğrencisine 750’şer TL’den 3 milyon 213 bin 750 TL’lik destek ve 3 bin 185 lise öğrencisine 1.000’er TL olmak üzere 3 milyon 185 bin TL kırtasiye yardımı yaptıklarını, böylelikle toplam 11 bin 946 öğrenciye 8 milyon 636 bin 750 TL kırtasiye yardımı yapıldığını vurguladı.

BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ, BU YIL DA MÜJDEYİ VERDİ

Gönül belediyeciliğinin mimarı Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin gönüllere dokunduğuna dikkat çeken Başkan Büyükkılıç, 2023-2024 eğitim öğretim yılında da Kayseri il sınırları içerisinde ikamet eden ihtiyaç sahibi ailelerin ilkokul öğrencisi için 750 TL, ortaokul öğrencisi için 1.000 TL ve lise öğrencisi için 1250 TL olarak kırtasiye yardımı yapılmaya devam edileceğini açıkladı.

Başkan Büyükkılıç, başvuruların 7 Ağustos 2023 ile 8 Eylül 2023 tarihleri arasında Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin internet sitesi www.kayseri.bel.tr adresinde online hizmetler kısmından kırtasiye yardımı başvuru formu üzerinden yapılacağını belirtti.

Geleceğin aydınlık yüzü olan öğrenciler ile ailelerinin daima destekçisi olacaklarını vurgulayan Büyükkılıç, “Öğrencilerimiz için Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak üzerimize düşeni en iyi şekilde yapma yönünde özverili bir gayretin içerisindeyiz. Her şey gençlerimiz ve öğrencilerimiz için, her şey Kayseri için” dedi.