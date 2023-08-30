Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Kayseri’nin temmuz ayı ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,49 oranında azalarak, 270 milyon 792 bin dolar olarak gerçekleşti.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

TÜİK temmuz ayı ihracat verilerini değerlendiren Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, “Temmuz ayını 270 milyon 792 bin dolar ihracatla tamamladık. Geçen yılın aynı ayına göre 2,49 oranında bir azalma söz konusu. Yedi aylık ihracatımız ise 2 milyar 74 milyon 577 bin dolar olarak gerçekleşti. Rakamlarımız geçen yıla oranla bir miktar düşük olsa da, son çeyrekte bunu telafi edeceğimiz inancındayım” dedi.

Temmuz ayında Kayseri’den 153 ülkeye ihracat gerçekleştirildiğini açıklayan başkan Büyüksimitci, mobilya sektörünün ihracata en yüksek katkıyı yapan sektör olduğunu, ardından kablo ve elektrikli ev aletleri geldiğini belirterek, en fazla ihracat yapılan ülkeleri ise, Irak, Almanya, Avusturya, ABD ve İtalya olarak sıralandı.

Son aylarda hükümet tarafından ihracatın artırılmasına yönelik alınan tedbirlerin önümüzdeki aylarda olumlu yansımaları olacağına işaret eden Başkan Büyüksimitci, “Geçtiğimiz aylarda reeskont kredilerinin günlük limiti 1,5 milyar TL'ye çıkarılarak ihracatçılarımızın finansmana erişim şartları kolaylaştırıldı. KOBİ'lerimizin reeskont kredilerinden aldığı pay artırıldı. Yine reeskont kredisi kullanımında yüzde 30 ilave ihracat bedeli satış koşulu kaldırıldı. Son olarak geçtiğimiz günlerde Maliye Bakanımız ihracatçılara yönelik 1 milyar dolarlık kredi paketi açıkladı. Bunun gibi birçok düzenlemeyi ihracatçımızın hedeflerine ulaşmasına doğrudan katkı sağlayacak önemli adımlar olarak görüyoruz. Dünya pazarlarında yaşanan ekonomik daralmadan kaynaklı geçen yılın bir miktar gerisinde olsak da, ihracat pazarlarımızda son çeyrekte öngördüğümüz canlanma ile geçen yılı yakalayacağımıza inanıyorum. İnşallah önümüzdeki beş ayı en iyi şekilde değerlendirerek yılı en iyi şekilde kapatmak adına gayret edeceğiz. Şehrimizin ihracatına katkı sunan tüm sanayicilerimize ve çalışanlarımıza can-ı gönülden teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyo