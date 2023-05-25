Kayseri'nin Kocasinan Belediyesi, Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen Kocasinan Teknoloji Festivali (KOCAFEST) ile gençlerin hayalleri gerçekleşiyor.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Bilim ve teknoloji alanında yaptıkları birbirinden ilginç ve farklı projelerini KOCAFEST’te sergileyen mucitler, büyük beğeni topluyor. Anadolu’nun ortasında bir dijital fidan diktiklerini vurgulayan Kayseri'nin Kocasinan Belediyesi Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, KOCAFEST festival ile Büyük ve Güçlü Türkiye Yüzyıl’ının inşasına büyük katkı sağlayacaklarını belirtti.

Gençlerin hayallerini gerçekleştirmeleri ve daha güçlü bir alt yapıyla yetişmeleri için projeler geliştirmeye devam edeceklerine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar; “Gençlerin daha iyi ve daha güçlü bir alt yapıyla yetişmeleri için yoğun gayret sarf ediyoruz. Özellikle yaptığımız hizmetlerle fikir üreten, ufku geniş nesillerin yetişmesine katkı sunuyoruz. Bu yıl ikincisini yaptığımız KOCAFEST ile gençlerimizin hayallerini gerçekleştiriyoruz. Büyüyen, gelişen Türkiye’nin gelecekte daha neler yapabileceğinin örneklerini gençlerimiz, KOCAFEST’te en güzel şekilde ortaya koyuyor. Geçtiğimiz yıl, KOCAFEST’e 102 farklı takımın katilimi ile başlamıştı. Bu yıl itibariyle tam iki kati artarak, 204 takımımız, 17 farklı kategoride akil terlerini burada sahaya dökmeye başladılar. Bu gösteriyor ki; biz Anadolu’nun ortasında bir dijital fidan dikiyoruz ve bu fidanı bilimle, akılla, tecrübeyle ve daha önemlisi inançla büyütmenin gayreti içerisindeyiz. Bu noktada da inşallah KOCAFEST’imizin daha iyi noktalarına geleceğine inanıyorum. Hedefimiz; yerli ve milli sanayinin temelini oluşturabilecek mühendis ve bilim adamları yetiştirmek. Bilim ve teknoloji atölyelerini kurarak, dünya ile rekabet edebilecek çocuklarımızı yetiştireceğiz. Yavrularımızın geleceği için, yarınları için, huzurlu ve mutlu olmaları için çalışmalarımızı artırarak devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

KOCAFEST’e katılan öğrenciler de Kocasinan Belediyesi’nin bilim ve teknoloji alanında vermiş olduğu eğitimler sayesinde birbirinden farklı projeler geliştirdiklerini belirterek, böyle imkanlar tanıyan Başkan Çolakbayrakdar’ a teşekkür etti.

KOCAFEST’i gezen katılımcılar ise insansız hava araçları çalışmalarına hayran kaldıklarını belirterek, gençlerin becerilerini ve yeteneklerini geliştirmesine katkı sunan Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.

Öte yandan 204 takım, 17 farklı kategoride yarıştığı ve 3 gün boyunca sürecek olan KOCAFEST’e dereceye girenler öğrencilere 25 Mayıs Perşembe Günü ödüller verilecek. KOCAFEST’e katılan 204 takım; Çizgi İzleyen (Temel Seviye), Çizgi İzleyen (İleri Seviye), Hızlı Çizgi İzleyen, Tasarla- Çalıştır, Yumurta Toplama (Caretta Caretta), Labirent Çözen (Temel Seviye), Labirent Çözen (İleri Seviye, Tozkoparan Robot (Temel Seviye), Hackhaton, LEGO, Mini Sumo, Oyun tasarlama (scratch3), NFT, İHA (Ortaokul ve Lise) olmak üzere toplam 17 kategoride yarışacak.