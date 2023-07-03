Kayseri'nin Melikgazi Belediyesi, ilçenin tamamındaki cadde ve sokakların çok daha konforlu ve modern bir görünüme kavuşması amacıyla ilçede altyapı yenileme, asfalt serimi parke yol ve çevre düzenleme çalışmalarına devam ediyor.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Belsin’de yaklaşık 4 kilometrelik yolda asfalt çalışması yapıldı.

Tüm mahallelerde yoğun bir şekilde yol yapım, bakım, onarım ve asfaltlama çalışması yürüttüklerini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Melikgazi Belediyesi olarak yolun medeniyettir bilinciyle ve kararlılıkla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğümüz tarafından belirlenen öncelikli mahalle ve caddelerde çalışmalara hızlı bir şekilde başladık. Belsin’de Şehit Mehmet Baydur ve Anamur Caddesinde asfalt serimi gerçekleştiriliyor. 2 kilometre gidiş 2 kilometre geliş olmak üzere yolumuz toplamda 4 kilometre. Yaklaşık 11 bin ton asfalt kullanıldı. Buradaki çalışmanın tamamlanması ile birlikte ekiplerimiz ihtiyaç duyulan diğer bölgelere geçecekler. Bugüne kadar asfalt serimi yapılmamış birçok yolumuzun, ulaşımını rahatlattık. İlçemizde hem asfaltlama ve hem kaldırım çalışmalarına tüm hızımızla devam edeceğiz. Alt yapı eksikliklerini ekiplerimizle birlikte kısa sürede çözüme kavuşturuyoruz. Melikgazi’mizde ulaşımda konfor ve güveni sağladık. Asfalt çalışmalarında emeği geçen çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum.” dedi.